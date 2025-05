All’Università Lum lo Strategy innovation Forum Bari 2025 su ‘Abitare il futuro’

(Adnkronos) – Si sono aperti questa mattina presso l’Università Lum Giuseppe Degennaro i lavori dell’edizione 2025 dello Strategy innovation forum Bari, l’evento che ogni anno riunisce imprenditori, manager, professionisti, accademici e rappresentanti istituzionali per creare e diffondere conoscenza sull’innovazione strategica. La manifestazione, nata nel 2015 a Venezia come il principale think tank italiano dedicato all’innovazione strategica, si svolge dal 2023 anche in Puglia grazie alla partnership tra Strategy innovation e l’Università Lum da cui è nata Lum Strategy innovation, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale del tessuto imprenditoriale locale e stimolare la crescita economica nel Mezzogiorno. Il tema centrale di questa edizione è ‘Abitare il futuro’, una riflessione profonda su come le imprese possano abitare la ‘casa comune’ in un mondo caratterizzato da continua accelerazione ma spesso privo di direzione. “Il tema di questa edizione del Sif – ha detto il rettore della Lum Antonello Garzoni – si presta a tante declinazioni e ambiti diversi, la casa, l’ufficio, l’università. L’evento di oggi è sicuramente stimolante e il dibattito che ne scaturirà ci proietterà verso il futuro in termini di innovazione e di cambiamento”. “Ci troviamo oggi – ha affermato il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana – in una università che sta interpretando il futuro con progetti che danno valore al territorio L’argomento oggetto del forum di oggi mi fa venire in mente un industriale illuminato, Olivetti, che già diversi anni fa comprese il concetto dell’abitare, nel suo caso la fabbrica. Olivetti capì quanto fosse importante che i lavoratori della sua azienda potessero lavorare in un ambiente bello e piacevole. Ma anche Papa Francesco ha voluto sottolineare nella sua ultima Enciclica quanto abbiamo maltrattato la nostra casa comune, alimentando il degrado umano. E questo è un concetto su cui dobbiamo riflettere”. “Il design – ha detto il presidente Adi Puglia e Basilicata Guido Santilio -rappresenta il miglior veicolo per introdurre all’interno delle imprese e della vita comune di tutti giorni cultura e innovazione ha un potere sincretico che permette di unire e fare sintesi diverse sensibilità e rendere gli ambienti che utilizziamo tutti i giorni luoghi belli in cui abitare, sviluppare idee, lavorare. L’evento di oggi è un’occasione per analizzare queste tematiche”. L’evento è supportato da Casa delle tecnologie emergenti-Bari open innovation hub ed è sponsorizzato da Deloitte, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con il patrocinio di Confindustria Puglia e Adi Puglia e Basilicata. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)