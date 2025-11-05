Almasri arrestato a Tripoli: “Torturò detenuti causando la morte di uno di loro”

(Adnkronos) –

Osama Al-Masri è stato arrestato oggi, mercoledì 5 novembre, a Tripoli su ordine del procuratore generale che ne ha disposto il trasferimento in custodia cautelare. Lo ha reso noto Libya 24 sul suo account di ‘X’.

La Procura generale libica ha ordinato il suo rinvio a giudizio con l’accusa di aver torturato detenuti e di aver procurato la morte di uno di loro nel carcere di Tripoli.

In una nota diffusa dall’ufficio del Procuratore generale libico si legge che dalle indagini condotte su Almasri sono state acquisite “informazioni pertinenti in merito alle violazioni dei diritti dei detenuti presso l’Istituto principale di riforma e riabilitazione di Tripoli”. In particolare, prosegue la nota, “è stato accertato che dieci detenuti sono stati sottoposti a tortura e a trattamenti crudeli, disumani e degradanti, con la conseguente morte di uno di loro a causa delle torture subite”.

La Procura libica precisa inoltre che, “sulla base dell’interrogatorio dell’imputato e della disponibilità di prove sufficienti”, è stata disposta la custodia cautelare di Almasri in quanto “responsabile della gestione delle operazioni e della sicurezza giudiziaria in attesa degli sviluppi investigativi, con rinvio della causa al tribunale competente una volta completate le procedure legali”.

L’ufficio del Procuratore generale conclude affermando che “le indagini proseguono al fine di accertare la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti in tale violazione e la tutela dei diritti dei cittadini in tutte le istituzioni giudiziarie”.

Almasri era ricercato anche dalla Corte penale internazionale.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)