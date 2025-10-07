17.1 C
Alonso accusa, Hamilton lo sfotte: il botta e risposta dopo Gp Singapore

(Adnkronos) –
Lewis Hamilton contro Fernando Alonso﻿. Il pilota della Ferrari ha risposto, a modo suo, alle accuse dello spagnolo dell’Aston Martin, che via radio si era lamentato, durante il Gran Premio di Singapore, dei problemi ai freni che hanno condizionato l’ultima parte di gara dell’inglese. “Non posso crederci, non posso crederci”, ha ripetuto varie volte Alonso al proprio team, “come può essere sicuro guidare senza freni?”. 

Alonso ha tentato per tutta la gara di superare Hamilton, senza mai riuscirci, salvo poi sorpassarlo al settimo posto a causa dei cinque secondi di penalità inflitta al pilota Ferrari. La replica di Lewis, in ogni caso, non si è fatta attendere. L’inglese, sette volte campione del mondo, ha pubblicato un video con alcuni spezzoni di una celebre commedia britannica in cui il protagonista ripete: “non posso crederci”. 

La descrizione è altrettanto eloquente: “18 anni di questo…”. Il riferimento è al Mondiale 2007, quando entrambi erano in McLaren, in un’annata in cui non mancarono, nonostante fossero compagni di squadra, polemiche e duelli. 

 

