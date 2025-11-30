7.4 C
Firenze
domenica 30 Novembre 2025
Alonso Signorini a Che tempo che fa: “Ho fatto coming out con il cardinal Martini”

(Adnkronos) – “Ho fatto coming out con il cardinal Martini”. Alfonso Signorini parla così a Che tempo che fa nella chiacchierata con Fabio Fazio nella puntata di oggi, 30 novembre. “Quando insegnavo dai gesuiti sentivo sulle spalle la tradizione di quelle istituzioni culturali, ideologiche. Il Cardinal Martini veniva una volta al mese nel nostro istituto a Milano per tenere ai docenti la ‘lectio magistralis’. Io ho fatto coming out molto tardi, a 30 anni, quando mi sono innamorato ho trovato questo coraggio”, dice Signorini. 

“Quando insegnavo vivevo tutto con molto contrasto interiore, perché non mi sentivo trasparente nei confronti dei miei allievi, dei miei colleghi, e anche di me stesso. Durante quegli incontri si è instaurato tra me e il Cardinale un bel rapporto e ho trovato il coraggio di scrivergli una lettera dicendogli che avrei voluto parlargli”, prosegue. 

L’incontro è avvenuto. “Lui mi ha ricevuto e ho fatto per la prima volta coming out con il Cardinale. La cosa bellissima è stato il suo silenzio, lui mi ha ascoltato e guardato in silenzio, che è durato 10 secondi ma a me sembravano un’eternità, e mi ha detto, asciuttissimo: ‘E che importa? Quando andremo in cielo, il Signore ci chiederà solo quanto abbiamo amato, quanto siamo stati capaci di amare'”, racconta. “Per cui ancora oggi quando mi dicono che la Chiesa non accoglie, non è vero: cioè, c’è ancora un’infinità di croste e magagne da togliere, ma chi sono io per giudicare?”. 

