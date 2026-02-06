10.9 C
Alparone (Lombardia): “Sport fondamentale per prevenzione e salute”

(Adnkronos) – “In una regione come la nostra è fondamentale educare allo sport come valore di prevenzione per la salute. E in questo senso la collaborazione con Lilly è fondamentale, perché il tema della ricerca e dell’innovazione camminano al fianco al tema dello sport, della salute e dell’educazione sanitaria”. Lo ha detto Marco Alparone, vice presidente della Giunta regionale della Lombardia, all’incontro con la stampa organizzato oggi a Milano da Lilly per inaugurare un tour itinerante con due installazioni immersive: ‘The Impossible Gym – Winter Edition’ in piazza dei Mercanti, pensata per evidenziare le sfide che le persone con obesità affrontano quotidianamente e ‘Fan Village’ in piazza del Cannone, dedicato alla storia della medicina moderna. 

“Vogliamo che queste due installazioni – ha poi aggiunto – raccontino ai nostri cittadini che oggi si può vivere bene, in salute e per lungo tempo partendo dallo sport come strumento di prevenzione”. Poi si è soffermato sui Giochi invernali: “Per primi abbiamo creduto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un evento come questo è l’apice di un lungo percorso fatto di sacrifici e del lavoro di centinaia di migliaia di persone che oggi mi piace ringraziare”. 

salute

