Alvaro (Tor Vergata): “Sempre attenti alle professioni sanitarie”

(Adnkronos) – I valori fondamentali del dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche e sanità pubblica riguardano “la lotta alle disuguaglianze, la promozione dei diritti, la salute e soprattutto la comunicazione tra cittadini e operatori sanitari. La nostra università è da sempre molto attenta ai professionisti della salute. E’ stata infatti sempre data grande attenzione a tutti gli operatori sanitari, non solo all’interno della Facoltà di Medicina e chirurgia, e quindi nei corsi di laurea a ciclo unico, ma anche nei corsi di laurea triennali perché, se si vuole dare una risposta certa, sicura ed equa ai nostri cittadini, tutti gli operatori devono lavorare insieme in modalità”. Così Rosaria Alvaro, prorettrice alle Politiche di innovazione sociale dell’università degli Studi Roma Tor Vergata, intervenendo alla cerimonia di consegna del dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e sanità pubblica all’attrice e regista Paola Cortellesi, tenutasi oggi all’Auditorium ‘Ennio Morricone’ della Facoltà di Lettere dell’ateneo.  —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

