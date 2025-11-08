11.3 C
Amanda Sandrelli, la morte del fratello Giovanni: “Mi ha spezzato il cuore”

(Adnkronos) –
Amanda Sandrelli ospite oggi, sabato 8 novembre, a Verissimo ha parlato del dolore per la morte del fratello Giovanni, scomparso pochi mesi fa. “Se n’è andato all’improvviso”, ha raccontato la figlia di Gino Paoli nello studio di Silvia Toffanin.  

“È una cosa molto fresca, non so bene dove metterla. Faccio fatica a parlarne”, ha detto Sandrelli. I due fratelli avevano un forte legame: “Ci siamo conosciuti a otto anni e abbiamo vissuto insieme a Milano con papà e la sua mamma, Anna. Eravamo sempre insieme. È nato tre mesi prima di me, le mamme erano incinte nello stesso momento”, ha raccontato l’attrice.  

Un dolore immenso quello per la morte del fratello Giovanni: “Sapevamo di esserci l’uno per l’altro, questo vuoto è doloroso. È una morte totalmente improvvisa, ancora più difficile da gestire”. 

spettacoli

