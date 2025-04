Amazon lancia i primi satelliti Internet per sfidare Starlink di Musk

(Adnkronos) –

Amazon ha lanciato nello spazio il suo primo lotto di satelliti Internet, segnando l’inizio del suo impegno per costruire una rete rivale a Starlink, la rete di Elon Musk. Un razzo Atlas V della United Launch Alliance ha trasportato in orbita 27 satelliti da Cape Canaveral, in Florida.

I satelliti fanno parte del Progetto Kuiper di Amazon, che mira a dispiegare una costellazione di circa 3.200 satelliti nei prossimi anni per fornire una copertura Internet globale. Amazon, fondata da Jeff Bezos, deve dispiegare almeno 1.600 satelliti Kuiper entro la metà del 2026.