Ambiente, scienziati cinesi scoprono tecnologia per riproduzione coralli

(Adnkronos) – Speranza per le barriere coralline, minacciate dal cambiamento climatico globale. Un team di scienziati marini dell’Università del Guangxi ha raggiunto un traguardo straordinario nella conservazione dei coralli poco prima della Giornata Mondiale degli Oceani, che si celebra oggi. Al largo dell’isola di Weizhou, situata a 21 gradi di latitudine nord nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, il team ha perfezionato una tecnologia chiave per innescare la riproduzione dei coralli su larga scala nelle regioni ad alta latitudine. Questa scoperta consente la riproduzione sessuata controllata dei coralli, segnando un passo fondamentale verso la trasformazione dell’isola di Weizhou in un santuario per i coralli minacciati dal cambiamento climatico globale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)