Ambra Angiolini, la figlia Jolanda prende 4 a scuola: “Le ho comprato una torta per festeggiare”

Ambra Angiolini ha raccontato un aneddoto legato alla figlia Jolanda, nata dalla relazione con il cantante Francesco Renga. Ospite da Alessandro Cattelan nell'ultima puntata di 'Stasera c'è Cattelan', andata in onda ieri giovedì 15 maggio, l'attrice ha condiviso un episodio risalente ad alcuni anni fa, quando la figlia, solitamente brillante a scuola, ha ricevuto un'insufficienza per un compito in classe. "Aveva preso l'unico 4 della sua vita e neanche per colpa sua ma per tutta la classe", ha spiegato Ambra Angiolini. La figlia Jolanda, in lacrime, telefonò la mamma "disperata" per il risultato ottenuto. La reazione di mamma Ambra? "Io sono tornata a casa con una torta con un 4 sopra", ha detto l'attrice tra lo stupore del pubblico e del conduttore Cattelan: "Eh si, le ho detto festeggiamo. Festeggiamo il fatto che anche tu sei umana", ha aggiunto. Jolanda Renga è nata il 2 gennaio del 2004 da Ambra Angiolini e Francesco Renga, legati dal 2004 al 2015. È la primogenita della coppia. Mamma Ambra e la figlia Jolanda sono molto legate. Ospite a Verissimo, la giovane scrittrice aveva raccontato: "A mamma non piace quando dico che lei è la mia migliore amica, però è la persona a cui racconto sempre tutto, anche i segreti. Non mi sento giudicata, ma protetta", aveva detto la 21enne.