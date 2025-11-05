16.6 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ambra Fabbri scomparsa da due settimane: ricerche in corso

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ore di apprensione per Ambra Fabbri, 18 anni di Ferrara e domiciliata a Milano, scomparsa da circa due settimane. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Porotto, dopo che non sono più riusciti a contattarla al cellulare, che da tempo risulta spento. 

La 18enne viveva a Milano da un paio di mesi, dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. I militari, impegnati nelle ricerche, hanno diffuso la foto della ragazza, segnalandone la scomparsa. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.6 ° C
16.7 °
16.4 °
59 %
0.6kmh
7 %
Mer
16 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1521)ultimora (1415)sport (70)demografica (36)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati