14.2 C
Firenze
giovedì 13 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ambrogino d’Oro, tra i premiati Mentana e Jo Squillo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I giornalisti Enrico Mentana e Fabio Tamburini, direttori rispettivamente del Tg La7 e del Sole 24 Ore, Jo Squillo, il poliziotto Christian Di Martino, accoltellato nel maggio del 2024 alla stazione Lambrate di Milano. Sono alcune delle personalità che il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, saranno insignite con l’Ambrogino d’Oro. La commissione per la concessione delle Civiche benemerenze del Comune in serata ha indicato 42 nomi. In particolare alla cerimonia nel giorno del Santo patrono del capoluogo lombardo saranno consegnate una grande medaglia d’oro, sei medaglie d’oro alla memoria, 15 medaglie d’oro e venti attestati di civica benemerenza. 

La grande medaglia d’oro, massima benemerenza, va al Fondo Ambiente Italiano (Fai). Tra i benemeriti a cui verrà assegnato il riconoscimento alla memoria ci sono l’avvocato Mario Fezzi e il magistrato Annamaria Gatto. Tra le realtà che verranno insignite dell’attestato di civica benemerenza la Camera del Lavoro Metropolitana di Milano – Cgil, ResQ – People Saving People, la Scuola Militare Teulié e il Nucleo operativo Radiomobile del Comando provinciale Carabinieri di Milano. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.2 ° C
15.5 °
12.1 °
80 %
1.5kmh
75 %
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1560)ultimora (1456)sport (58)demografica (46)attualità (30)Regione Toscana (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati