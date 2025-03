Amici, anticipazioni oggi domenica 2 marzo: tra gli ospiti Giorgia

(Adnkronos) – ‘Amici’ di Maria De Filippi torna oggi, domenica 2 marzo, con un nuovo appuntamento, in onda alle 14.00 su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi arriva in studio, Giorgia con la sua ‘La cura per me’. Ecco tutte le anticipazioni. Sono 9 gli alunni che oggi, domenica 2 marzo, proveranno a conquistare la maglia oro, che permetterà di accedere alla fase serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Sei i cantanti: Chiamamifaro, Deddè, Luk3, Senza Cri, Trigno e Vybes. E tre ballerini: Dandy, Daniele e Raffaella. Chi di loro riuscirà a convincere i tre professori di categoria? Sul palco di Amici, a giudicare le performance di canto arriva Giorgia, che presenterà live la canzone portata in gara al Festival di Sanremo 2025 e che si è classificata sesta, ‘La cura per me’.

Superospiti di oggi, reduci dalla kermesse di Sanremo 2025: il duo musicale indie-pop, Coma_Cose con il brano ‘Cuoricini’ e la cantautrice e polistrumentista, Francesca Michielin che presenta il brano ‘Fango in paradiso’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)