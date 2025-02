Amici, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 23 febbraio

(Adnkronos) – ‘Amici’ di Maria De Filippi torna oggi, domenica 23 febbraio, con un nuovo appuntamento, in onda alle 14.00 su Canale 5. Tanti gli ospiti della puntata di oggi, tra questi anche Elodie, The Kolors, Gaia, Irama e Sarah Toscano che dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 tornano nello studio di Amici per presentare i loro nuovi brani. Ecco tutte le anticipazioni. Sono ancora 11 gli allevi che provano a conquistare l’ambita maglia oro per accedere alla fase serale del talent. 7 i cantanti: Chiamamifaro, Deddè, Jacopo Sol, Luk3, Senza Cri, Trigno e Vybes. E 4 ballerini: Dandy, Daniele, Francesca e Raffaella. Per la classifica canto, torna nello studio di Amici, Elisa. La cantautrice certificata diamante e multiplatino che dopo il sold out a San Diro annuncia le date del suo nuovo tour nei palasport ‘Elisa Palasport Live 2025’. E direttamente dal Festival di Sanremo 2025, cinque super ospiti in studio che presentano i loro nuovi singoli: I The Kolors con ‘Tu con chi fai l’amore’; Elodie con ‘Dimenticarsi alle 7’; Irama con ‘Lentamente’; Gaia con ‘Chiamo io chiami tu’; e Sarah Toscano con ‘Amarcord’. In studio anche due attori, protagonisti del nuovo film di Paolo Genovese, ‘Follemente’: Emanuela Fanelli e Maurizio Lastrico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)