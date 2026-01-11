1.8 C
Firenze
domenica 11 Gennaio 2026
Amici, oggi domenica 11 gennaio: le anticipazioni e gli ospiti

Oggi, domenica 11 gennaio, nuovo appuntamento con il talent show ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi, in onda alle 14 su Canale 5.  

In puntata due ospiti musicali. Sul palco si esibiranno Mara Sattei, prossima protagonista del Festival di Sanremo, con il suo brano ‘Sopra di me’ e Nicolò Filippucci, fresco vincitore di Sanremo Giovani, che canterà il singolo ‘Laguna’.  

Durante la puntata, i professori di canto (Cuccarini, Pettinelli, Zerbi) e di ballo (Celentano, Peparini, Emanuel Lo) stileranno le classifiche di rendimento degli allievi. È inoltre prevista una sfida di ballo che vedrà protagonista l’allieva Anna, il cui talento sarà giudicato da Andrea Alemanno, rappresentante di World of Dance Italy. 

Attualmente la scuola è composta da 19 allievi. Categoria Canto (11 allievi): Angie, Caterina, Elena, Flavia, Lorenzo, Michele, Plasma, Riccardo, Valentina, Gard e Opi. Categoria Ballo (8 allievi): Alessio, Alex, Anna, Emiliano, Giorgia, Maria Rosaria, Paola e Pierpaolo.  

