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Amici, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e le anticipazioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Oggi, 15 marzo, alle 14.00 su Canale 5 torna ‘Amici’ con l’ultimo appuntamento della domenica pomeriggio prima del serale, al via da sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. 

Super ospiti in puntata, cinque artisti partiti dagli stessi banchi per coronare una carriera di successo nella musica, che sono arrivati a calcare il palco di quest’ultimo Festival di Sanremo. 

Nicolò Filippucci, cantautore e allievo della scorsa edizione del talent e vincitore della categoria Nuove Proposte con il brano ‘Laguna’.  

Enrico Nigiotti, cantautore e musicista, allievo nella nona edizione che presenta il brano ‘Ogni volta che non so volare’.  

Mara Sattei, cantautrice e musicista, allieva della 13esima edizione canta ‘Le cose che non sai di me’.  

LDA&Aka7even, cantautori e musicisti, partecipano al talent in due edizioni differenti e cantano ‘Poesie Clandestine’. 

Durante la puntata i 17 talenti ripercorrono i mesi trascorsi ad Amici. Mesi intensi di studio, impegno, grandi emozioni, momenti di gioia, ma anche di difficoltà, sfide importanti e tanti sacrifici che li hanno portati a raggiungere questo importante traguardo. 

Dalla prossima settimana si affrontano con l’obiettivo principe di dimostrare la loro crescita personale e artistica e il proprio talento divisi in tre squadre: 10 cantanti Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Michele, Opi, Plasma, Riccardo e Valentina. E 7 ballerini Alessio, Alex, Antonio, Emiliano, Kiara, Nicola e Simone. 

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