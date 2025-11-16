16 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Amici, oggi domenica 16 novembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Amici’ di Maria De Filippi, in onda oggi, domenica 16 novembre, alle 14 su Canale 5.  

A giudicare la sfida di ballo di Maria Rosaria, il coreografo Federico Leli. Quattro giudici per stilare le due classifiche di canto e ballo: il cantautore e polistrumentista Ermal Meta, che presenta il suo ultimo singolo ‘Io ti conosco’ (uscito il 24/10 per Columbia Records/Sony Music Italy). 

Il brillante conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan. E il ballerino di fama internazionale, Giuseppe Giofrè. E il ballerino professionista Francesco Mariottini. Sul palco di Amici è ospite il cantautore Eddie Brock che canta la sua ‘Non è mica te’ (Sangita Records), brano diventato virale su Instagram e TikTok con oltre 8mln di ascolti su Spotify. 

In scena per valutare gli inediti di alcuni allievi i rappresentanti di tre network radiofonici Barbara Rosseti direttrice di Radio 105, Filippo Ferraro per RDS e Mario Vai per Rtl 102.5 e Radio Zeta. 

