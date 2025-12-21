6.1 C
Amici, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) –
‘Amici’, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, torna oggi, domenica 21 dicembre, con un nuovo appuntamento. Ad oggi sono 19 gli allievi nella scuola. Tra cui 11 cantanti: Caterina, Plasma, Riccardo, Valentina, (prof. Zerbi). Angie, Lorenzo, Michele, (prof. Cuccarini) Elena, Flavia, Gard, Opi (prof. Pettinelli). E 8 ballerini: Emiliano, Maria Rosaria (prof Celentano). Alex, Anna, Giorgia, Paola, Pierpaolo (prof. Peparini) Alessio (prof. Emanuel Lo).  

A giudicare le loro esibizioni di canto Arisa che si esibisce sul palco di Amici con il suo singolo ‘Nuvole’ (uscito il 17 ottobre). Mentre a stilare la classifica di ballo: il coreografo e storico docente di ballo del talent Amici Garrison e il coreografo e imprenditore della danza Angelo Madonia.  

Ad Amici ospite della puntata il cantautore Jacopo Sol che presenta il brano ‘GRAN FINALE’ (uscito il 12 dicembre per Island Records/Universal Music Italy). Una sfida in puntata per l’allievo Gard giudicata dal giornalista e critico musicale Tommaso Toma. 

