Firenze
domenica 7 Dicembre 2025
Amici, oggi domenica 7 dicembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 14.00 su Canale5 torna ‘Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi. In studio a valutare le esibizioni di ballo: il coreografo e docente di danza Kledi Kadiu. La ballerina e docente di danza Anbeta Toromani e la ballerina di danze latino-americane Francesca Tocca.  

A valutare le esibizioni di canto l’artista, paroliere e iconico personaggio televisivo Cristiano Malgioglio che presenta ad Amici il suo nuovo singolo ‘Chi lo sa’. Superospite della puntata il cantautore polistrumentista ed ex vincitore del talent di Maria De Filippi, Alberto Urso che si esibisce con il suo ultimo singolo ‘Come noi mai’.  

Due sfide in puntata: quella di Alessio giudicata da Marcello Sacchetta ballerino e coreografo e quella di Michele giudicata da Charlie Rapino vice-president di Artist First. 

