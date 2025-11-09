10.6 C
Amici, oggi domenica 9 novembre: ospiti Vanoni e Annalisa

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Amici’ di Maria De Filippi, in onda oggi, domenica 9 novembre, alle 14 su Canale 5. La puntata vedrà il ritorno delle gare tra gli allievi, giudicate da ospiti d’eccezione del mondo della musica e della danza. A giudicare la gara di canto saranno due nomi di primo piano della musica italiana: l’icona Ornella Vanoni e la cantautrice Annalisa. Quest’ultima presenterà anche in studio il suo nuovo singolo ‘Esibizionista’, tratto dall’album “Ma io sono fuoco”, pubblicato il 10 ottobre per Warner Music Italy.  

Per la gara di ballo, la valutazione sarà affidata a Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. In puntata, inoltre, la ballerina di danze latino americane Francesca Tocca sarà chiamata a giudicare la sfida della concorrente Maria Rosaria. 

Ospite sul palco del talent show anche l’attrice e cantante Diana Del Bufalo, che presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale ‘Tra Sogni e Desideri’, in scena nei teatri italiani a partire da dicembre.  

