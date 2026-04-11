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Amici, oggi sabato 11 aprile: gli ospiti e le anticipazioni

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(Adnkronos) –
Stasera, sabato 11 aprile, quarto appuntamento con il serale di ‘Amici’, il talent show di successo ideato e condotto da Maria De Filippi.  

Continua la corsa per il serale. Sono cinque gli allievi nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: Caterina, Elena e Riccardo, cantanti e i due ballerini Emiliano e Nicola. Tre i talent della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo: il cantante Gard e i ballerini Alessio e Kiara. Mentre Angie e Lorenzo cantanti e Alex ballerino formano la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. 

A giudicare le loro performance il trio di giudici formato da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.  

Sul palco torna il conduttore Alessandro Cattelan che conduce la divertente sfida di ‘Password’ che vede antagonisti Orietta Berti e l’attore Pierpaolo Spollon. In studio anche il comico Vincenzo Comunale. 

Superospite musicale di questa puntata il cantautore rap J-Ax, che porta sul palco il suo ultimo successo proposto a Sanremo ‘Italia Starter Pack’. 

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