Amici, stasera 3 maggio: gli ospiti e le anticipazioni della settima puntata

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 3 maggio, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale 5 il settimo appuntamento dello show ‘Amici’ edizione numero 24. Superospiti musicali della puntata, Fedez e Clara che presenteranno in anteprima il loro singolo dal titolo ‘Scelte stupide’. Gli allievi tornano sul palco pronti per affrontare nuove sfide con straordinarie esibizioni di canto e di ballo. Chi rimarrà nel talent tra Chiara e Trigno? I talenti rimasti in gara nel talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, a due settimane dalla finale, sono suddivisi in tre squadre. E sono: i cantanti Antonia, Jacopo Sol, Nicolò e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco. A giudicare le loro performance, una giuria d’eccezione composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. In scena, per il settimo appuntamento, l’ironia dell’attore comico Francesco Cicchella. In studio questa sera ci sarà il cantautore Michele Bravi che presenta il suo ultimo brano ‘Lo ricorderò io per te’, pubblicato il 4 aprile. E ancora, grande attesa per Fedez e Clara che presenteranno in anteprima il loro nuovo singolo uscito ieri, venerdì 2 maggio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)