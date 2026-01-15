11.3 C
Anaao: "Su superamento incompatibilità nessuna riforma senza i professionisti"

(Adnkronos) – “La conferenza stampa promossa oggi da Forza Italia richiede una approfondita analisi. Non basta sancire l’abolizione delle incompatibilità del rapporto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari, ma occorre ridisegnare e riscrivere le regole, valutando pro e contro e occorrono garanzie di salvaguardia del professionista. Altrimenti si rischia una deregulation”. Così Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato della dirigenza medica Anaao-Assomed. 

“Per i medici ospedalieri e dirigenti sanitari – spiega – a proposito di incompatibilità è prioritario affrontare il tema della flessibilità dell’intramoenia, delle carriere e della flessibilità dell’orario di lavoro, oggi inesistente. Così come è prioritario definire il ruolo di dirigenza speciale. Se questi punti saranno contenuti nel Ddl delega, allora sosterremo con forza il progetto di legge. Ma vogliamo un confronto con le parti interessate, in primis i sindacati. Su questa strada l’Anaao-Assomed sarà disponibile al confronto come sempre nella salvaguardia della professione e del professionista”. 

“L’idea di riformare in termini di flessibilità il nostro lavoro ci convince. Nello specifico, però – osserva Di Silverio – non abbiamo sentito parlare di riforma dell’attività intramuraria, il che per noi è di fondamentale importanza. Attendiamo le audizioni e gli incontri seguenti per capire realmente in cosa consiste questa proposta di legge delega. Come ogni legge delega va riempita di contenuti. Noi siamo qui per fare la nostra parte”, conclude. 

