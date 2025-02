Analisi Socialcom per Adnkronos: tra i leader politici italiani domina Meloni, Calenda fanalino di coda

(Adnkronos) – L’analisi di Socialcom in esclusiva per Adnkronos ha raccolto, tramite la piattaforma Socialdata, circa 2,5 milioni di post pubblicati in tutto il mondo che citano i principali leader politici italiani, generando un totale di 33 milioni di interazioni sui social (GUARDA). La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è la figura più citata sia all’estero (2 milioni di post) sia in Italia (420mila), risultando anche la più coinvolgente con 26 milioni di interazioni globali, di cui 8 milioni solo in Italia. La sua visibilità ha registrato picchi significativi, con il momento più rilevante l’8 gennaio 2025, in concomitanza con il rientro di Cecilia Sala. Sul fronte internazionale, hanno inciso anche l’invito di Donald Trump alla cerimonia del suo insediamento e, nell’area ispanofona, l’annuncio dell’alleanza antiwoke del presidente argentino Javier Milei.

Matteo Salvini si posiziona sorprendentemente al secondo posto con un sentiment positivo del 14% nel mondo e dell’11% in Italia. La sua assoluzione nel processo Open Arms e la proposta di uscita dell’Italia dall’Organizzazione mondiale della

sanità hanno riscosso grande attenzione, specialmente a livello internazionale. Antonio Tajani emerge come il leader italiano con la terza maggiore visibilità internazionale (oltre 100mila menzioni) e il sentiment positivo più alto in Italia (16%), grazie al suo ruolo istituzionale e al prestigio internazionale. Sul fronte delle opposizioni, Giuseppe Conte ed Elly Schlein seguono a distanza, con numeri simili sia in Italia sia nel mondo. Conte ha avuto un picco di visibilità nazionale dopo il suo intervento da Bruno Vespa sul caso Almasri. Tra i leader meno discussi, Matteo Renzi si colloca terzultimo, mentre Nicola Fratoianni e Carlo Calenda registrano dati marginali in termini di menzioni ed engagement. Calenda, in particolare, risulta il politico con il sentiment più negativo sia in Italia sia a livello internazionale. “I dati confermano il predominio mediatico di Giorgia Meloni, che si distingue sia per volume di citazioni che per engagement. Sorprende la posizione di Matteo Salvini, che beneficia di un sentiment positivo superiore alle aspettative. Antonio Tajani emerge come figura di prestigio a livello internazionale. Al contrario, Carlo Calenda registra il sentiment più negativo tra i leader analizzati”, spiega Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. “Il rientro di Cecilia Sala e gli eventi politici globali hanno giocato un ruolo chiave nell’evoluzione delle discussioni online”, conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)