Anastasio cambia tutto, il nuovo singolo è ‘Una cosa semplice’

(Adnkronos) – Si intitola ‘Una cosa semplice’ il nuovo singolo di Anastasio, che esce venerdì 28 febbraio, e che segna un nuovo inizio del rapper di Meta di Sorrento, dopo il cambio di etichetta e di management. ‘Una cosa semplice’ arriva a tre anni dall’ultimo album del rapper cantautore uscito con la Sony. Tre anni in cui Anastasio ha vissuto, scritto, viaggiato, preso una laurea, fatto cose da raccontare nella sua musica. “Mi verrebbe da dire che ‘Una cosa semplice’ è il mio pezzo d’esordio”, dice Anastasio che poi non usa giri di parole per raccontare cosa lo ha portato a passare da Sony Music a Woodworm, l’etichetta indipendente che fa capo a Marco Gallorini ed Andrea Marmorini, e a cambiare management, affidandosi a Luciano Maria Chirico. “Gli ultimi anni – confessa – non sono stati semplici, tutto quello che ho fatto mi è sembrato di rincorrerlo. Un’equipe di geometri e scienziati valutava le potenziali performance di ogni mia canzone. Non avete idea di quanti pezzi non sono usciti perché ‘troppo lungo, troppo difficile, non verrà capito’. Maledetti scienziati. Per fortuna a un certo punto mi sono ritrovato solo, e ho ricominciato a divertirmi. Alla fine, cos’altro si può chiedere a un artista? Fai di testa tua. È una cosa semplice se te ne accorgi. Quindi di testa mia ho scritto l’album che sognavo fin da ragazzino, al riparo dagli scienziati. Woodworm ci ha creduto. E oggi, morale della favola, non sono più così solo. C’è una squadra, e ci sarà modo di ringraziarli uno a uno”, sottolinea. E come ha scritto sui suoi social: “Per ora esce il primo singolo ‘Una cosa semplice'”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)