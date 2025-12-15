9.1 C
Anche il generale Camporini lascia ‘Limes’: “Non difende il diritto internazionale”

(Adnkronos) – Dopo l’uscita di Federigo Argentieri, Franz Gustincich e Giorgio Arfaras dai comitati di Limes – rivelata da Adnkronos con un’intervista ad Argentieri – anche il generale Vincenzo Camporini ha annunciato la sua uscita dal Consiglio scientifico della rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo. A renderlo noto è stato lo stesso Camporini con un messaggio pubblicato su X, nel quale motiva la decisione con una “incompatibilità con la linea politica di mancato sostegno ai principi del diritto internazionale, stracciati dall’aggressione russa all’Ucraina”. Camporini è stato capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e della Difesa.  

L’annuncio arriva a poche ore dalla pubblicazione dell’intervista in cui Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, ha spiegato le ragioni della sua uscita da Limes, rivista di cui faceva parte sin dalla fondazione nel 1993. Una decisione maturata nel tempo e resa, a suo giudizio, inevitabile dal contesto internazionale e dal modo in cui il conflitto ucraino è stato raccontato negli anni. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

