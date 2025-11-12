14.8 C
Anche Musetti rinuncia alla Coppa Davis? La situazione dopo la vittoria alle Atp Finals contro De Minaur

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti rinuncia alla Coppa Davis per le Atp Finals? Al momento, la partecipazione dell’azzurro alle altre Finals, quelle di Bologna, non è più così scontata. Il toscano ha vissuto un’annata di fuoco, ricca di impegni, ed è arrivato a questo momento dell’anno con un gran carico di fatica. Per Lorenzo, legatissimo alla maglia azzurra, la stanchezza è un fattore da considerare. Anche in termini di programmazione, in vista della prossima stagione (secondo lo stesso ragionamento fatto da Jannik Sinner). Musetti ha spiegato qualche giorno fa, in conferenza stampa, che “al momento è tutto in programma”. Il lungo (e intenso) match giocato e vinto ieri co ntro De Minaur a Torino ha riaperto però il dibattito. L’Italia del tennis attende. In caso di rinuncia dell’azzurro, scalpita Lorenzo Sonego. 

sport

© Riproduzione riservata

