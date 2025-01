Anche Vauro dice addio a X: “L’ultima di Musk non ci sorprende ma ora ce ne andiamo”

(Adnkronos) – Anche Vauro Senesi dice addio alla piattaforma X in polemica con il suo patron Elon Musk. A comunicarlo è lo stesso vignettista con l’ultimo post sul social del miliardario in cui annuncia il trasferimento sulla piattaforma Blue Sky. “L’ultima del padrone di questo social – scrive la matita affilata della sinistra – non ci sorprende più di tanto. Abbiamo provato a rimanere il più a lungo possibile ma ora anche noi ce ne andiamo. Vi aspettiamo su blue sky”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)