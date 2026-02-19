12.1 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Anci, domani sessione plenaria degli Stati generali dei piccoli Comuni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sono in svolgimento a Roma alla ‘Nuvola’ gli Stati generali dei piccoli Comuni dell’Anci, due giornate dedicate alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Dalle 17 di oggi sono pubblicate sul sito Anci le sintesi e i dossier dei quattro tavoli tematici (numeri dei Piccoli, Bilanci, Personale, Gestioni associate) sui quali si stanno confrontando oltre 1500 sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia. Domani si terrà la sessione plenaria, in cui le proposte emerse verranno discusse alla presenza dei vertici dell’Anci, del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei rappresentanti del Governo che saranno presenti. 

Dopo i saluti istituzionali di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, gli interventi di Roberto Pella, vicepresidente Anci e delegato alle Aree interne, Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e coordinatrice Anci regionali e Alessandro Santoni, coordinatore Anci Piccoli Comuni. Saranno quindi illustrate le conclusioni dei tavoli di lavoro.  

Per il Governo sono previsti gli interventi di Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell’Interno, e di Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di Coesione (contributo video). La chiusura dei lavori sarà affidata a Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, e al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. E’ previsto alle 12 un punto stampa del presidente Manfredi e del ministro Zangrillo. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.1 ° C
12.8 °
10.3 °
64 %
4.5kmh
40 %
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1460)ultimora (1288)sport (69)Eurofocus (54)demografica (49)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati