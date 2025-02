Ancona, bimba 5 anni cade da terzo piano: è gravissima

(Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere caduta dal terzo piano di una palazzina ad Ancona. L’incidente è avvenuto questa mattina. Sul posto sono intervenuti medici del 118 che hanno trasferito d’urgenza la bimba all’ospedale pediatrico. Presenti anche i poliziotti che hanno avviato subito gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause della caduta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)