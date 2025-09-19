32.7 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ancona, ritrovamento choc: cadavere in un garage con un sacchetto in testa, ipotesi omicidio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato questa mattina un cadavere all’interno di un garage a Loreto, in provincia di Ancona, nel quartiere di Villa Costantina. Il corpo si trovava in posizione prona con una busta di cellophane sulla testa e in un lago di sangue. Il decesso risale a due giorni fa e sarebbe avvenuto, secondo l’ipotesi del medico legale, per cause traumatiche. Il proprietario del box auto ha avvisato i carabinieri che sono giunti sul posto per accertamenti assieme al 118. I militari seguono la pista dell’omicidio.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.7 ° C
34.3 °
31 °
37 %
1.8kmh
0 %
Ven
31 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
27 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Almanacco (15)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati