Ancona, Salvini sul palco ricorda la morte di Charlie Kirk: “Chiedo un minuto di silenzio”

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sul palco di Ancona per tirare la volata al governatore uscente Francesco Acquaroli, Matteo Salvini ricorda la morte dell’attivista americano Charlie Kirk e chiede un minuto di silenzio alla piazza. “Vi chiedo un minuto di orgoglio, riflessione, determinazione, coraggio e apparente silenzio che subito dopo diventa forza per Charlie Kirk”, ha detto il vice premier  “Quello che mi ha colpito sul barbaro omicidio di Charlie Kirk – ha spiegato Salvini – è quello che è successo dopo. Le reazioni senza vergogna, senza dignità di professori, di pseudo intellettuali, giornalisti e insegnanti, che hanno riso e che sostengono che se la sia cercata… Aveva delle idee e per qualcuno anche in Italia meritava di morire. Quel sacrificio non può lasciarci indifferenti e quelle immagini non mi spaventano ma mi danno ancora più forza. Al loro odio e alla loro rabbia rispondiamo col sorriso e con coraggio”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

