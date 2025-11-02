15.7 C
Firenze
domenica 2 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ancora droni sul Belgio, nuovo avvistamento su una base militare di Kleine Brogel

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un drone è stato avvistato sulla base aerea di Kleine Brogel in Belgio nella tarda serata di ieri per la seconda volta in meno di 24 ore. Lo hanno riferito i media locali. L’avvistamento avviene appena un giorno dopo che diversi droni erano stati avvistati sulla stessa base aerea, ha annunciato il ministro della Difesa belga Theo Francken. 

Dopo il secondo incidente, un elicottero della polizia si è lanciato all’inseguimento ma non è riuscito a intercettare il drone, ha riferito il quotidiano belga VTM Nieuws. Sebbene non sia stato confermato ufficialmente, si ritiene che la base aerea ospiti armi nucleari statunitensi nell’ambito degli accordi di condivisione nucleare della Nato. La base dovrebbe anche ospitare i caccia F-35 a partire dal 2027. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
15.7 ° C
16.2 °
15.6 °
96 %
0.5kmh
75 %
Dom
17 °
Lun
18 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1521)ultimora (1363)sport (64)demografica (25)vid (24)tec (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati