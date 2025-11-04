10.7 C
Ancora un avvistamento di droni, voli sospesi all’aeroporto di Bruxelles

(Adnkronos) – Voli sospesi all’aeroporto principale della capitale belga Bruxelles, in seguito a sospetti avvistamenti di droni. Lo ha reso noto un portavoce dello scalo. A scopo precauzionale, il traffico aereo è stato interrotto anche presso il secondo aeroporto più grande del Paese, Charleroi, hanno affermato gli operatori locali. 

Solo due giorni fa un drone era stato avvistato sulla base aerea di Kleine Brogel. L’avvistamento era avvenuto appena un giorno dopo che diversi droni erano stati avvistati sulla stessa base aerea belga. I droni avvistati sono stati descritti come modelli di grandi dimensioni, che hanno volato ad alta quota. Per il ministro della Difesa belga Theo Francken, si era trattato di “un chiaro incarico con Kleine-Brogel come obiettivo”. 

 

