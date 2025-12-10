12.9 C
Firenze
mercoledì 10 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Andrea Diprè finto capotreno per video su Youtube: denunciato dalla Polfer

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
È Andrea Diprè, l’ex avvocato trentino trasformatosi in youtuber, l’uomo di 51 anni che è stato denunciato dalla Polfer di Mestre (Venezia) per essersi finto capotreno sul regionale Venezia- Portogruaro Caorle. 

Diprè, presentandosi come un capotreno di Trenitalia, chiedeva agli ignari passeggeri di esibire i loro biglietti, li scansionava col suo telefonino e girava dei video che poi pubblicava su Youtube. “Gentili telespettatori, sono orgoglioso di lavorare per Trenitalia. Sono stato assunto come ‘capetto’ e controllore. Io li sgamo tutti, andiamo a vedere chi ha il biglietto. Tolleranza zero”, le parole pronunciate da Diprè sul treno prima di dirigersi verso i passeggeri. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.9 ° C
14.2 °
11.5 °
69 %
0.5kmh
6 %
Mer
12 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1375)ultimora (1265)sport (60)demografica (33)attualità (27)Eurofocus (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati