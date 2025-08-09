Andrea Iannone compie 36 anni, la dolce dedica di Elodie: “Auguri amore”

(Adnkronos) – Altro che crisi… l’amore tra Elodie e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele. E a confermarlo, ancora una volta, è la stessa cantante che ha voluto celebrare pubblicamente oggi, sabato 9 agosto, il compleanno del compagno con un dolce messaggio sui social. Il pilota motociclistico ha compito 36 anni e per l’occasione Elodie ha condiviso un carosello di foto che la ritraggono in alcuni momenti intimi e felici della loro estate: “Auguri amore”, ha scritto la cantante mettendo così a tacere, una volta per tutte, le voci di una presunta rottura che circolavano sui social nelle scorse settimane. Elodie e Andrea sono più uniti che mai. La loro relazione, ormai solida da oltre 3 anni, sembra proseguire con serenità e passione. Le indiscrezioni non mancano, ma la coppia preferisce rispondere con i fatti e con qualche scatto che non lascia spazio ai dubbi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)