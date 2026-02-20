7.2 C
Andrea rilasciato torna a Sandringham, l’ex principe resta indagato

REDAZIONE
(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor ha fatto ritorno alla sua residenza provvisoria a Sandringham dopo il rilascio ieri in seguito a 12 ore di interrogatorio alla stazione di polizia di Aylsham
, ma rimane indagato, come spiega la Bbc, citando la polizia della regione della Valle del Tamigi.  

La perquisizione della Royal Lodge, la casa in cui l’ex Duca di York abitava nel Berkshire e che è stato costretto a lasciare sempre in relazione al suo coinvolgimento con Jeffrey Epstein e il suo giro di ragazze, proseguirà oggi. Ieri è stata perquisita anche l’abitazione di Sandringham che invece è considerata conclusa.  

Il rilascio sotto inchiesta non significa che il fratello di Re Carlo è soggetto a limitazioni. Tuttavia potrà essere ri arrestato o riconvocato per un altro interrogatorio. Saranno ora il Crown Prosecution Service e la polizia a determinare se ci sono prove sufficienti per incriminarlo. Il reato ipotizzabile in questo caso sarebbe quello di abuso di ufficio. Dell’arresto di ieri mattina non sarebbe stato informato il Re o Buckingham Palace ma solo il ministero degli Interni, con una comunicazione della polizia nazionale poco prima dell’operazione.  

“In linea con le pratiche di routine, il capo della Polizia nazionale ha avvisato i colleghi operativi al ministero degli Interni dell’arresto. Questa comunicazione è avvenuta 30 minuti prima dell’arresto da parte della polizia locale”, ha dichiarato la polizia nazionale in un comunicato.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

