18.9 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Andria, rider di 18 anni muore nello scontro con un’auto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un rider di 18 anni è morto in un incidente ad Andria. Il ragazzo, in servizio, intorno alle 23.30 si è scontrato con un’auto in viale Virgilio, all’angolo con via Ospedaletto e viale Orazio. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale di Andria. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo. In corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.9 ° C
21.2 °
18.9 °
87 %
1.1kmh
41 %
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
24 °
Mar
25 °
Mer
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (15)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati