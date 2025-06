Angela Melillo: “Ecco come ho scoperto il tradimento del mio ex marito”

(Adnkronos) –

Angela Melillo ha parlato ospite oggi, martedì 17 giugno, a La volta buona del momento doloroso in cui ha scoperto di essere stata tradita dall’ex marito, Ezio Bastianelli. La showgirl, oggi felice accanto al suo attuale marito Cesare San Mauro, ha ricordato l’episodio con lucidità svelandone i dettagli. La relazione tra Angela Melillo e Ezio Bastinelli è durata dal 2006 al 2013 e dal loro amore è nata nel 2008 Mia. Un matrimonio felice, fino a quando la showgirl non ha scoperto del tradimento di lui. “Un giorno ho preso il suo telefono e ho letto un messaggio del mio ex marito a un amico: ‘Per mia moglie io l’altra sera ero con te'”, ha ricordato l’ex primadonna. Poi ha aggiunto: “Io non chiedo spiegazioni, quel messaggio era già una spiegazione. Odio sentirmi dire scuse varie, ho preferito agire. La vendetta va servita fredda. Ne ho preso atto e l’ho lasciato”. Incalzata da Caterina Balivo che ha chiesto più dettagli, Melillo ha spiegato i motivi della rottura: “Ci siamo lasciati perché avevamo priorità diverse. La mia priorità era mia figlia. La sua? Se stesso”, ha detto, secca. “I sacrifici andrebbero fatti in due”, ha aggiunto la showgirl che ha ammesso di aver avuto difficoltà a gestire la separazione. “Io mi sono trovata sola a fare tante cose. È stato davvero difficile, ho lasciato anche un po’ il lavoro. Nessuno poteva aiutarmi”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)