Angelica Baraldi al pronto soccorso, incidente per l’ex gieffina: “Trauma cranico”

Angelica Baraldi è rimasta coinvolta in grave incidente stradale. “Ieri ero ferma in coda. Dallo specchietto ho visto arrivare un furgone a tutta velocità. Non ha frenato. Mi ha presa in pieno. L’impatto è stato fortissimo, tanto da causare un tamponamento a catena con quattro macchine. Io ero la prima”. Comincia così il racconto che l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sui social.

La giovane ha raccontato che in poco tempo, dopo l’impatto, è arrivata l’ambulanza: “Pronto soccorso, trauma cranico, dolore alle costole e al bacino. E mentre ero su quella barella mi sono sentita tremendamente sola: il mio fidanzato lontano, la mia famiglia lontana, io lì immobile, a piangere”.

Oggi Angelica sta bene, ha rassicurato. “Ho solo qualche botta. Mi sento fortunata per le persone che ho attorno: il mio fidanzato che sarebbe partito subito per tornare a Roma; la mia famiglia che da lontano è stata più vicina che mai; i parenti del mio ragazzo che mi trattano come una figlia; la mia migliore amica e i colleghi, diventati una seconda famiglia”.

In conclusione, l’ex gieffina ha voluto lanciare un messaggio: “Vi prego: non usate il telefono alla guida, non guidate stanchi o dopo aver bevuto. Fate sempre molta attenzione. L’auto può diventare un’arma. La vostra vita e quella degli altri valgono più di qualsiasi messaggio. La vita può cambiare in un secondo. Non rimandate la felicità, non sprecate tempo in rabbie inutili, non date per scontate le persone. Vivete, amate, dite ti voglio bene, curate i rapporti. La vita è adesso”.

