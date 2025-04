Angelina Mango compie gli anni, la dedica speciale di Olly: “Ti aspettiamo tutti”

(Adnkronos) –

Angelina Mango compie oggi, giovedì 10 aprile, 24 anni. A celebrare questo giorno così importante, anche il collega e amico Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, che sui social ha condiviso una foto che li ritrae insieme a corredo di una speciale dedica. L’amicizia e la stima reciproca tra Angelina Mango e Olly nasce quando la scorsa estate, nel 2024, hanno collaborato insieme firmando la canzone ‘Per due come noi’, che ha riscosso un enorme successo radiofonico conquistando un doppio disco di platino. In occasione del compleanno di Angelina, Olly ha condiviso una foto che ritrae i due artisti sul palco a cantare insieme e a corredo ha scritto: “Ho ancora i brividi, tantissimi auguri Nina… ti aspettiamo tutti”. Un messaggio che fa pensare a un ritorno imminente di Angelina Mango sulla scena musicale. Da mesi, ormai, la cantante ha messo in pausa la sua carriera. La stessa Angelina aveva spiegato di essersi allontanata dai social per riscoprire e

prendersi cura di se stessa

. Oggi ha voluto celebrare il suo compleanno così: “Pensavo di farne 25 ma ne faccio 24, grazie per l’amore che mi state mandando. Ora è tutto da colorare”, queste le parole della giovane artista che sui social ha ringraziato i fan per l’immenso affetto e per tutti gli auguri ricevuti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)