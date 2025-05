Angelina Mango spunta a sorpresa al concerto di Olly e si commuove tra il pubblico

(Adnkronos) – Un’amicizia, quella tra Olly e Angelina Mango, unita nell’amore per la musica. La cantante, che da tempo si è presa una pausa dai riflettori, ieri sera, lunedì 19 maggio, ha partecipato tra il pubblico al concerto del cantante genovese che si è esibito al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Una presenza inaspettata che ha scaldato i cuori dei fan di Olly. La presenza di Angelina Mango al concerto di Olly non è passata inosservata e il suo entusiasmo è stato catturato in alcuni video circolati sui social, dove la si vede cantare a squarciagola sulle note di ‘Per due come noi’, il brano che ha segnato il loro fortunato duetto. ‘Quanto amore che ho sentito’, ha commentato Angelina sottolineando l’atmosfera di affetto e condivisione. A testimoniare il rapporto di profonda stima reciproca, anche il profilo ufficiale di Olly. Il vincitore del Festival di Sanremo 2025, infatti, ha postato tra le storie il video di Angelina e ha scritto: “Stella unica”. A salire sul palco con Olly c’è stato però Enrico Nigiotti. I due si sono esibiti sulle note del loro brano ‘Sopra la stessa barca’ e Olly replicherà il concerto questa sera, sempre al Teatro Cartiere Carrara. Il tour, tutto sold out, chiuderà il 22 e 23 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)