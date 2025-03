Angelina Mango torna all’Università: “Vado a fare l’esame”. La confessione sui social

(Adnkronos) –

Angelina Mango è tornata a studiare all’Università. La cantante, che da mesi è lontana dalle scene, ha pubblicato un video su TikTok in cui ha mostrato il suo look per andare a fare un esame. Angelina Mango, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con il brano ‘La noia’ e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, ha messo in pausa la sua carriera musicale. In autunno ha dovuto interrompere il tour per una laringite. Ma poi ha capito di aver bisogno di una pausa più lunga e si è presa del tempo per sé. Una pausa che è servita all’artista 23enne per ritrovare la voglia di studiare e di riprendere gli studi all’Università. La cantante, prima della partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici, e dopo le superiori (ha frequentato il liceo scientifico), si è iscritta all’università di Bologna, intraprendendo il corso in Lettere moderne. Dopo un mese, però, ha deciso di lasciare gli studi universitari per concentrarsi sulla musica. Ora il dietrofront. Angelina Mango nel video postato su TikTok ha mostrato il suo look tra le vie di Bologna: “Così andrò a fare il mio esame all’università… però non ho messo i mocassini”, dice la cantante che come sottofondo ha scelto ‘Volevo essere un duro’, brano di Lucio Corsi.

Recentemente Angelina Mango ha pubblicato un video insieme alla mamma Laura Valente. Sulle note di ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti, l’artista balla e canta per pochi secondi in casa. Al suo fianco la mamma e per un momento, sul finale, anche il cagnolino. Da mesi la vincitrice di Sanremo 2024 con il brano ‘La noia’ è lontana dalle scene. La sua presenza sui social si è diradata e si è fatta meno patinata. L’ultimo video in cui si mostrava in primo piano era della fine di dicembre, poi ha pubblicato un paio di video in cui i fan potevano vederla velocemente e di sfuggita. A gennaio invece un selfie e una lettera in cui spiegava che stava trovando giovamento da questa distanza dalla vita online: “In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta”. Nel video, in cui si ‘esibisce’ con una felpa oversize, riesce a strappare un sorriso alla madre. Tantissimi i commenti dei fan che le augurano di riprendersi presto. Nonostante ci sia chi non nasconde la propria preoccupazione, non solo per i problemi alle corde vocali ma soprattutto per l’assenza dell’artista dalla vita pubblica (“Sta bene?”, “Cosa le è successo?”), in tanti le scrivono semplicemente: “Mi manchi, torna presto”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)