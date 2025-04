Angelina Mango torna con nuova musica? L’ipotesi dei fan

(Adnkronos) –

Angelina Mango sta per tornare con nuova musica? La speranza dei fan si è riaccesa in queste ore, dopo che l’artista ha condiviso un nuovo video su TikTok in cui potrebbe nascondersi un messaggio. Nel breve filmato Mango balla sulle note di ‘Amore disperato’ di Nada. Jeans, t-shirt bianca e camicia a righe, l’artista condivide un momento di spensieratezza e divertimento insieme a un’amica e all’inseparabile cagnolino ma diversi fan fanno notare che la cantante sembrerebbe trovarsi in studio di registrazione. Da qui la speranza del suo pubblico di ascoltare presto della nuova musica e di vederla tornare a esibirsi. Angelina Mango, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con il brano ‘La noia’ e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, ha messo in pausa la sua carriera musicale. In autunno ha dovuto interrompere il tour per una laringite, ma poi ha capito di aver bisogno di una pausa più lunga e si è presa del tempo per sé, allontanandosi anche dai social. Da mesi la presenza della cantautrice su TikTok e Instagram si è diradata e si è fatta meno patinata. A gennaio in una lettera aveva spiegato che stava trovando giovamento da questa distanza dalla vita online: “In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta”. La pausa è servita all’artista 23enne anche a riprendere gli studi all’Università. La cantante, prima della partecipazione al talent show di Maria De Filippi, ‘Amici’, e dopo la maturità scientifica, si era iscritta alla facoltà di Lettere moderne all’ateneo di Bologna. Dopo un mese, però, aveva deciso di lasciare gli studi universitari per concentrarsi sulla musica. Ora in molti si chiedono se la giovane abbia trovato un diverso equilibrio e sia pronta a continuare gli studi e contemporaneamente a registrare nuovi brani. Anche il messaggio del collega e amico Olly nel giorno del compleanno di Angelina Mango è stato interpretato come un indizio del possibile ritorno dell’artista. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)