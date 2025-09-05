24.4 C
Angelina Mango torna sul palco: duetto con Olly al concerto di Milano

(Adnkronos) –
Angelina Mango è tornata sul palco. Dopo un anno di assenza dalle scene, l’artista lucana è tornata a cantare ieri sera, durante il secondo dei concerti di Olly all’Ippodromo Snai di Milano. I due, vincitori delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo, hanno cantato insieme ‘Per due come noi’, singolo avevano interpretato dal vivo in duetto, una sola altra volta, un anno fa, all’Arena di Verona il 3 settembre 2024.  Poche settimane dopo, infatti, Angelina Mango aveva annunciato sui social di doversi fermare per motivi di salute (una rinofaringite acuta), annullando il tour autunnale e le date europee a partire da ottobre 2024 che le ha causato problemi alla voce. Da allora non era più tornata su un palco fino a ieri sera, quando, di fronte al calore del pubblico milanese, si è commossa e ha confessato: “Sono molto felice di essere qui, mi siete mancati da morire!”.     E sui social il video della sua esibizione con Olly ha rimbalzato rapidamente mandando in visibilio i fan, che nei commenti già scommettono su un suo ritorno a Sanremo 2026.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

