Angelo Valente, morto a 51 anni il re di kickboxing. Canalis: “È dura amico mio”

(Adnkronos) –
Addio ad Angelo Valente. Il quattro volte campione del mondo di kickboxing e maestro degli sport da ring è morto a 51 anni. Angelo è stato allenatore di diversi vip, tra questi anche Elisa
betta Canalis e il rapper Sfera Ebbasta, che si sono uniti al dolore della famiglia condividendo su Instagram un toccante messaggio di addio.  

 

“Riposa in pace Angelino”, ha scritto Sfera a corredo di un selfie accanto a Valente. L’ex velina di Striscia la notizia ha dedicato all’allenatore un post sui social: “Questa è dura amico mio. Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me , per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo Angelo”, queste le parole della Canalis, a corredo di un video nel quale si vedono Angelo Valente e la figlia dell’attrice, Skyler, sul ring.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

