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Anguillara, coordinamento ZittaMai: “Si dedichi spazio pubblico a Federica Torzullo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – A seguito del tragico femminicidio di Federica Torzullo, che ha profondamente scosso la comunità di Anguillara Sabazia, il Coordinamento “ZittaMai”, nato spontaneamente dall’unione di donne del territorio con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere, ha promosso una fiaccolata lo scorso 8 marzo. La manifestazione è stata largamente partecipata da donne e uomini, che hanno sentito la necessità di esprimere il loro grido contro la violenza di genere e la loro vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia. Questa espressione di sensibilità collettiva continua a crescere tra cittadine e cittadini, nella consapevolezza che è necessario trasformare il dolore e la rabbia in gesti concreti, condivisi e duraturi. 

Raccogliendo questa esigenza, oggi il Coordinamento ZittaMai ha inviato la proposta all’Amministrazione Comunale di dedicare uno spazio pubblico alla memoria di Federica Torzullo, attraverso la piantumazione di un ulivo – simbolo di pace e rinascita – accompagnato da una targa commemorativa. La proposta, condivisa con la famiglia, individua come luogo simbolico il Belvedere di via Di Domenico, nel centro storico, con l’intento di creare uno spazio vivo di memoria e di riflessione per tutta la comunità. Il Coordinamento offrirà la pianta e la targa, chiedendo al Comune di farsi carico della piantumazione e della cura nel tempo dell’albero. 

“Non si tratta solo di un gesto simbolico – dichiarano le componenti di ZittaMai – ma di un atto di responsabilità collettiva. Abbiamo bisogno di segni visibili, che restino, che parlino alle generazioni future e che testimonino la presenza di una comunità solidale”. Il Coordinamento auspica un riscontro sollecito da parte dell’Amministrazione, affinché questo gesto possa realizzarsi e diventare in tempi brevi patrimonio condiviso, a testimonianza della determinazione della nostra Comunità nel non lasciar cadere nell’oblio questo ennesimo e straziante femminicidio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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