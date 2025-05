Animali, Whiskas: un test per scoprire la personalità del proprio gatto

(Adnkronos) – in collaborazione con Whiskas – Secondo Whiskas, comprendere la personalità del proprio animale domestico non è solo un gesto d’affetto, ma un passo concreto verso il suo benessere quotidiano. Per aiutare i proprietari a conoscere meglio il carattere del proprio gatto, Whiskas propone un quiz – disponibile al link whiskas.purrsonalityquiz.it – basato sull’identificazione di sei profili comportamentali felini, sviluppati con il supporto della dottoressa Tammie King, senior research manager e comportamentista felina presso il centro scientifico di Mars Petcare, il Waltham Petcare science institute. “Le fusa sono un segnale inequivocabile di piacere e felicità nei gatti. Non sempre sono facili da ottenere, ma rappresentano un chiaro indicatore di soddisfazione per i loro proprietari. Poiché ogni gatto è unico, ciò che rende felice uno può non valere per un altro. E’ proprio per questo che abbiamo creato il nostro quiz sulla personalità dei gatti: per aiutare i pet parent a scoprire cosa fa davvero felice il loro amico a quattro zampe. Dal gatto curioso al gatto coccolato, abbiamo voluto celebrare l’ampia varietà di personalità feline e condividerla con tutti gli amanti dei gatti”, ha dichiarato Tammie King. I sei profili delineati sono i seguenti. Il gatto curioso: esplora attraverso i sensi. Il gatto indipendente: ama la tranquillità e l’autonomia. Il gatto tranquillo: socievole e aperto a nuove esperienze. Il gatto attivo: dinamico, ama correre e inseguire. Il gatto giocherellone stimolato da oggetti e movimento. Il gatto coccolone: cerca il contatto umano. “Prendersi cura di un animale domestico significa, prima di tutto, imparare a conoscerlo davvero: osservarne i comportamenti, comprenderne i bisogni e rispondere con soluzioni che uniscono empatia e competenza scientifica. Con questa iniziativa vogliamo promuovere un’idea di benessere sempre più personalizzata, in cui ogni pet possa sentirsi appagato, sereno e profondamente connesso con chi lo ama”, ha dichiarato Sara Giordano, marketing and category director di Mars Pet Nutrition. “Il nostro impegno quotidiano è offrire un’alimentazione che non solo nutra, ma che contribuisca all’equilibrio e alla felicità dei pet, rafforzando ogni giorno il legame speciale che li unisce alle persone”, ha aggiunto. Per ognuno dei sei profili individuati, Whiskas ha inoltre immaginato un mondo tematico: il Mondo delle fusa, un universo di sei ‘terre’ ispirate ai diversi comportamenti felini. Da isole profumate a pianure rilassanti, ogni scenario aiuta il proprietario a visualizzare lo stile di vita ideale per il proprio compagno a quattro zampe e a compiere la scelta alimentare più adeguata al suo profilo. Isola dei profumi per il gatto curioso, Lago sughetto per il gatto indipendente, Oasi mari e monti per il gatto tranquillo, Valle piumata per il gatto attivo, Monte crocchetta per il gatto giocherellone, Piana delle coccole per il gatto coccolone. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)