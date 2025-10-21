14.9 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Anita Mazzotta torna al Grande Fratello: “Mamma non c’è più”

(Adnkronos) –
Anita Mazzotta è tornata nella Casa del Grande Fratello. La concorrente aveva lasciato improvvisamente il reality show qualche giorno fa per stare accanto alla madre, scomparsa in seguito a una malattia. 

Anita ha spiegato di aver deciso di tornare non solo per mantenere la promessa fatta a sua mamma, ma anche per cercare di superare questo momento difficile insieme ai suoi compagni. “Sono di nuovo qui per volontà sua, per volontà mia”.  

Al suo rientro in casa, la concorrente ha spiegato agli inquilini: “Mamma non c’è più. Ho richiesto di tornare, può essere comprensibile o meno come scelta, ma era una promessa. Al momento, per quanto sembri assurdo, la cosa che volevo era chiudermi in questa bolla con tutti voi e non pensare al fuori. Ci vorrei pensare più avanti”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

