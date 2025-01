Anna Falchi ha un malore in diretta, il video a ‘I fatti vostri’: cosa è successo

(Adnkronos) –

Anna Falchi è svenuta durante la diretta de ‘I Fatti Vostri’. È accaduto oggi, 21 gennaio, mentre la conduttrice stava salutando i telespettatori alla fine della puntata. La conduttrice, al timone del programma insieme a Tiberio Timperi, ha avuto un lieve mancamento e si è accasciata per terra. Mentre scorrevano i titoli di coda, la showgirl si è alzata per salutare il suo pubblico: “Pronti per darvi l’appuntamento a domani mattina come sempre alle 11…”, ma non ha fatto in tempo a terminare la frase che ha accusato un malore ed è crollata per terra, appoggiandosi al tavolino in mezzo allo studio. Subito la conduttrice è stata soccorsa dai colleghi, in particolare da Tiberio Timperi che le ha chiesto: “È uno scherzo?”. “No, sono svenuta, mi sono alzata troppo veloce”, ha replicato la showgirl, cercando di riprendersi. “Succede, quando uno è anziano”, ha concluso Timperi con una battuta, dandole un bacio affettuoso sulla fronte. Il conduttore ha così rassicurato i telespettatori sulle condizioni della soubrette dando il solito appuntamento ai telespettatori per il giorno seguente: “Sta bene, tranquilli, a domani”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)